16-летний тагильчанин покончил с собой под Красноуральском

16-летний тагильчанин покончил с собой под Красноуральском
16-летний тагильчанин покончил с собой под Красноуральском
Сегодня, 19:51ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
16-летний школьник покончил с собой 29 июня в поселке Краснодольск под Красноуральском. Рядом с телом был обнаружен сотовый телефон.

Подросток принял решение не оставлять записки, сообщает «КП-Екатеринбург» со ссылкой на источник в силовых кругах. Молодой человек воспитывался в неполной семье, так как его отец погиб. Он вместе с матерью проживал в Нижнем Тагиле. На учете в ПДН не состоял.

Теперь по факту гибели проводится проверка.

Напомним, 12-летняя жительница Полевского с психическим расстройством покончила с собой, оставив родным предсмертную записку. Было возбуждено уголовное дело о доведении до суицида несовершеннолетней. Однако пока оно безфигурантное.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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