Оставила записку: 12-летняя свердловчанка покончила с собой после лечения у психиатра

Оставила записку: 12-летняя свердловчанка покончила с собой после лечения у психиатра
Оставила записку: 12-летняя свердловчанка покончила с собой после лечения у психиатра
Сегодня, 10:31ПроисшествияФото: pixabay.com
12-летняя жительница Полевского с психическим расстройством наложила на себя руки, оставив родным предсмертную записку. За ее жизнь боролись врачи, но безуспешно.

После смерти 12-летней свердловчанки в конце мая 2021 года в СКР Полевского возбуждено уголовное дело о доведении до суицида несовершеннолетней. Пока оно безфигурантное, сообщает «КП Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

С 30 марта по 11 мая девочка проходила лечение в психиатрической клинике, рассказал собеседник.

По его словам, после выписки несовершеннолетняя находилась в подавленном состоянии.

После попытки суицида, девочку доставили из Полевского в реанимационное отделение Областной детской клинической больницы № 1 Екатеринбурга. Однако жизнь ребенку спасти не удалось, она умерла 27 мая.

Напомним, в Каменске-Уральском 17-летний юноша, который не единожды имел проблемы с законом, покончил с собой. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело.

Материалы по теме:
Свердловская областьследственный комитетуголовное делообществодевочкаПолевскойсуицид
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы