Оставила записку: 12-летняя свердловчанка покончила с собой после лечения у психиатра

12-летняя жительница Полевского с психическим расстройством наложила на себя руки, оставив родным предсмертную записку. За ее жизнь боролись врачи, но безуспешно.

После смерти 12-летней свердловчанки в конце мая 2021 года в СКР Полевского возбуждено уголовное дело о доведении до суицида несовершеннолетней. Пока оно безфигурантное, сообщает «КП Екатеринбург» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. С 30 марта по 11 мая девочка проходила лечение в психиатрической клинике, рассказал собеседник. По его словам, после выписки несовершеннолетняя находилась в подавленном состоянии. После попытки суицида, девочку доставили из Полевского в реанимационное отделение Областной детской клинической больницы № 1 Екатеринбурга. Однако жизнь ребенку спасти не удалось, она умерла 27 мая. Напомним, в Каменске-Уральском 17-летний юноша, который не единожды имел проблемы с законом, покончил с собой. В Следственном комитете возбуждено уголовное дело. 17-летний юноша покончил с собой в Каменске-Уральском

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