В Екатеринбурге вор вынес из особняка мелкие деньги и самокат

Вор проник через окно, затем вскрыл кассу, взял из нее деньги и прихватил несколько бутылок алкоголя.

В самой студии сказали, что преступник не смог вынести бутыли и оставил их на подоконнике. Вместо этого он взял самокат одного из сотрудников бара. Также вор взял мелкие деньги, которые лежали для размена. Выручка студии хранилась в другом месте.