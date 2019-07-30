В Екатеринбурге вор вынес из особняка мелкие деньги и самокат
Сегодня, 12:26ПроисшествияФото: скриншот с видео
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29 июля в бар Prosecco Lounge в особняке на Хохрякова, 24 проник мужчина, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Вор проник через окно, затем вскрыл кассу, взял из нее деньги и прихватил несколько бутылок алкоголя.
В самой студии сказали, что преступник не смог вынести бутыли и оставил их на подоконнике. Вместо этого он взял самокат одного из сотрудников бара. Также вор взял мелкие деньги, которые лежали для размена. Выручка студии хранилась в другом месте.
Видео
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Видео: е1.ru
Полицейские проводят проверку, личность преступника устанавливается.
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