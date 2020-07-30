В Кольцово пьяный пассажир подрался с полицейскими и стал фигурантом уголовного дела

По данным ведомства, инцидент произошел 16 июля. Нетрезвого пассажира не пустил на борт экипаж рейса. Сотрудники авиакомпании вызвали полицейских, которые попросили мужчину предоставить документы и пройти в дежурную часть. Когда он отказался, то его повели за руки. Во время прохождения через терминал нарушитель попытался вырваться, но его остановили. После этого началась драка, в результате которой пассажир был повален на пол.