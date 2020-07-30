В Кольцово пьяный пассажир подрался с полицейскими и стал фигурантом уголовного дела
В отношении 31-летнего мужчины, подравшегося с полицейскими, которые не пустили его в самолет до Сочи из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге, было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.
Мужчина подозревается в совершении преступления по ч.1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).
По данным ведомства, инцидент произошел 16 июля. Нетрезвого пассажира не пустил на борт экипаж рейса. Сотрудники авиакомпании вызвали полицейских, которые попросили мужчину предоставить документы и пройти в дежурную часть. Когда он отказался, то его повели за руки. Во время прохождения через терминал нарушитель попытался вырваться, но его остановили. После этого началась драка, в результате которой пассажир был повален на пол.
Позднее медэкспертиза выявила, что в воздухе выдыхаемом мужчиной содержалось более одного промилле паров этилового спирта.
Кроме того, на мужчину составлен административный протокол по ч.1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).