Водителя Lada насмерть раздавило ГАЗелью и прицепом на Полевском тракте

Авария произошла на 58-м километре трассы. По словам очевидцев, в отечественной легковушки с прицепом находился только водитель, он выехал на встречную полосу движения.
После столкновения машину раздавило и ГАЗелью, и прицепом, с двух сторон, рассказали Е1 очевидцы.
Также в результате ДТП пострадали еще четыре человека, один из них несовершеннолетний. Все они госпитализированы с многочисленными травмами.
Напомним, 29 августа в Тюмени пострадали шесть человек в массовом ДТП. Один из автомобилей загорелся.