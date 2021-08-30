Водителя Lada насмерть раздавило ГАЗелью и прицепом на Полевском тракте

Водитель автомобиля Lada с прицепом погиб после столкновения с ГАЗелью на Полевском тракте 30 августа. Еще четыре человека пострадали.

Авария произошла на 58-м километре трассы. По словам очевидцев, в отечественной легковушки с прицепом находился только водитель, он выехал на встречную полосу движения. После столкновения машину раздавило и ГАЗелью, и прицепом, с двух сторон, рассказали Е1 очевидцы. Также в результате ДТП пострадали еще четыре человека, один из них несовершеннолетний. Все они госпитализированы с многочисленными травмами. Напомним, 29 августа в Тюмени пострадали шесть человек в массовом ДТП. Один из автомобилей загорелся. Шесть человек пострадали в массовом ДТП в Тюмени

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