Водителя Lada насмерть раздавило ГАЗелью и прицепом на Полевском тракте

Водителя Lada насмерть раздавило ГАЗелью и прицепом на Полевском тракте
Водителя Lada насмерть раздавило ГАЗелью и прицепом на Полевском тракте
Сегодня, 16:25ПроисшествияФото: ИА «Ночные новости»
Водитель автомобиля Lada с прицепом погиб после столкновения с ГАЗелью на Полевском тракте 30 августа. Еще четыре человека пострадали.

Авария произошла на 58-м километре трассы. По словам очевидцев, в отечественной легковушки с прицепом находился только водитель, он выехал на встречную полосу движения.

После столкновения машину раздавило и ГАЗелью, и прицепом, с двух сторон, рассказали Е1 очевидцы.

Также в результате ДТП пострадали еще четыре человека, один из них несовершеннолетний. Все они госпитализированы с многочисленными травмами.

Напомним, 29 августа в Тюмени пострадали шесть человек в массовом ДТП. Один из автомобилей загорелся.

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