31 января в Екатеринбурге на несогласованном митинге правоохранители задержали 83 человека, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

По оценкам специалистов, в несогласованном массовом мероприятии приняли участие 2,3 тысячи человек. В отделения полиции стражи порядка доставили 83 гражданина. По каждому случаю будут проведены самые тщательные разбирательства. По их результатам будут приниматься обоснованные решения, рассказал глава ГУ МВД по региону Валерий Горелых. Напомним, 31 января в Нижнем Тагиле в несогласованном митинге приняли участие около 150 человек. В Нижнем Тагиле около 150 человек приняли участие в несанкционированном митинге

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter