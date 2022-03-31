Тагильчанин без прав взял автомобиль у матери и устроил смертельное ДТП

Тагильчанин без прав взял автомобиль у матери и устроил смертельное ДТП
Тагильчанин без прав взял автомобиль у матери и устроил смертельное ДТП
Сегодня, 08:27ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД

В Нижнем Тагиле два человека погибли в ДТП на улице Балакинская

Два человека погибли в результате ДТП, которое произошло ночью на улице Балакинская, 57А в Нижнем Тагиле.

20-летний водитель Mitsubishi Pajero Sport ехал со стороны улицы Черноморская в сторону улицы Перова. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в дерево. Автомобиль от удара перевернуло.

В результате сам водитель и его пассажир погибли на месте. Сотрудники ГИБДД установили, что в момент аварии оба скончавшихся не были пристегнуты.

Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

На данный момент проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, а также устанавливается личность пассажира. Известно, что у водителя не было прав на управление автомобилем, а также что транспорт принадлежит его матери. Пока не установлено в каком состоянии молодой человек управлял автомобилем.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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