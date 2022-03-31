Тагильчанин без прав взял автомобиль у матери и устроил смертельное ДТП

На данный момент проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, а также устанавливается личность пассажира. Известно, что у водителя не было прав на управление автомобилем, а также что транспорт принадлежит его матери. Пока не установлено в каком состоянии молодой человек управлял автомобилем.