Тагильчанин без прав взял автомобиль у матери и устроил смертельное ДТП

20-летний водитель Mitsubishi Pajero Sport ехал со стороны улицы Черноморская в сторону улицы Перова. В какой-то момент он не справился с управлением и врезался в дерево. Автомобиль от удара перевернуло.
В результате сам водитель и его пассажир погибли на месте. Сотрудники ГИБДД установили, что в момент аварии оба скончавшихся не были пристегнуты.
На данный момент проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, а также устанавливается личность пассажира. Известно, что у водителя не было прав на управление автомобилем, а также что транспорт принадлежит его матери. Пока не установлено в каком состоянии молодой человек управлял автомобилем.