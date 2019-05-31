СКР просит отправить под домашний арест депутата думы Екатеринбурга по делу о взятке

В ходе судебного разбирательства представители Следственного комитета и адвокат Кагилева отказались комментировать дело, а также попросили закрыть процесс от СМИ. Суд удовлетворил их требования.

Напомним, прокуратура направила письмо депутату Госдумы Андрею Альшевскому, в котором говорилось, что в 2017 году Кагилев потребовал у руководителя ООО «СтроймонтажУрал-2000» откат в размере 6,6 млн рублей за заключение контракта и беспрепятственную приемку работ. Организация строила спорткомплекс «Синегорец» в поселке Баранчинский.

По версии прокуратуры, для передачи суммы «СтроймонтажУрал-2000» купил у ЗАО «Спецавтоматика», аффилированном Кагилеву, несуществующее оборудование. Сам депутат данную информацию опроверг.

Напомним, претензии к компании «НеоКрил», принадлежащей Олегу Кагилеву, имела саратовская компания «Система». «НеоКрил» являлся генподрядчиком реконструкции Нижнетагильского драмтеатра. В августе 2017 года «Система» заключила договор о поставке оборудования, проведении монтажа и пусконаладочных работ в театре, однако «НеоКрил» не доплатил саровчанам 58 млн рублей, хотя работы были выполнены в полном объеме.

Из-за неоплаты «Система» отказалась обслуживать драмтеатр и официально сняла с себя ответственность за возможные несчастные случаи.