Перерезал не тот провод: электрика ударило током в Нижнем Тагиле

Мужчину при проведении плановых работ на столбе ударило током. Он упал с высоты на землю. Несчастный случай произошел утром в понедельник, 31 мая на проспекте Вагоностроителей, 8, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Нижний Тагил».
«Скорую помощь» на место происшествия вызвали коллеги пострадавшего. По словам свидетелей, медики долгое время не могли привести в чувство электрика, он кричал и заикался. Однако в итоге смог пояснить, что по ошибке перерезал не тот провод.
Мужчину госпитализировали в больницу с различными травмами, в том числе ушибами и ожогами.
Напомним, днем 25 мая от удара током погиб рабочий — 29-летний бригадир «МРСК Урала» в Екатеринбурге. По словам коллег, он получил удар током, когда дотронулся до кузова грузовика с подъемником, который в тот момент поднял рабочих к линии электропередачи.