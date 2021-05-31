Перерезал не тот провод: электрика ударило током в Нижнем Тагиле

Перерезал не тот провод: электрика ударило током в Нижнем Тагиле
Перерезал не тот провод: электрика ударило током в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:31ПроисшествияФото: «Инцидент Нижний Тагил» во ВКонтакте
Электрика ударило током в Нижнем Тагиле во время осуществления ремонтных работ на столбе на проспекте Вагоностроителей.

Мужчину при проведении плановых работ на столбе ударило током. Он упал с высоты на землю. Несчастный случай произошел утром в понедельник, 31 мая на проспекте Вагоностроителей, 8, сообщают очевидцы в группе «Инцидент Нижний Тагил».

«Скорую помощь» на место происшествия вызвали коллеги пострадавшего. По словам свидетелей, медики долгое время не могли привести в чувство электрика, он кричал и заикался. Однако в итоге смог пояснить, что по ошибке перерезал не тот провод.

Мужчину госпитализировали в больницу с различными травмами, в том числе ушибами и ожогами.

Напомним, днем 25 мая от удара током погиб рабочий — 29-летний бригадир «МРСК Урала» в Екатеринбурге. По словам коллег, он получил удар током, когда дотронулся до кузова грузовика с подъемником, который в тот момент поднял рабочих к линии электропередачи.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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