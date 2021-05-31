Пилот разбившегося под Первоуралском параплана скончался в больнице

Пилот разбившегося под Первоуралском параплана скончался в больнице
Пилот разбившегося под Первоуралском параплана скончался в больнице
Сегодня, 14:17ПроисшествияФото: пресс-служба Уральского Следственного управления на транспорте СК РФ
Пилот разбившегося под Первоуралском параплана скончался в больнице от полученных травм. Больше суток он находился в коме с диагнозом «перелом основания черепа».

41-летний пилот мотопараплана умер в больнице в понедельник, 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба уральского следственного управления на транспорте СКР.

По факту крушения летательного аппарата возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 263 Уголовного кодекса РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта лицом, управляющим сверхлегким воздушным судном, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

В настоящее время следователями следственного управления проведен осмотр места происшествия, параплана, допрашиваются очевидцы, назначены судебно-медицинские экспертизы, рассказали в ведомстве.

Напомним, вечером 29 мая из-за крушения мотопараплана под Первоуральском пострадали двое свердловчан. Летательный аппарат изъяли сотрудники полиции. По предварительным данным пилот при выполнении полета задел крылом мотопараплана дерево, от чего он упал.

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