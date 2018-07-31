Молодой человек умер после падения из окна дома в Екатеринбурге

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Жители дома на улице Большакова в Екатеринбурге обнаружили во дворе тело молодого человека. По предварительной версии полиции смерть наступила в результате падения с большой высоты. Следователи не увидели в смерти молодого человека криминала.
Сюжеты: Екатеринбург
31 июля из окна жилого дома №95 на улице Большакова выпал молодой человек. От полученных травм он скончался на месте, сообщает E1.ru. Следователи, прибывшие на место происшествия, заявили, что признаки насильственной смерти на теле отсутствуют.
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Фото: E1.ru
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей и жильцов дома, выясняют личность погибшего молодого человека.
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