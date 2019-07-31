На Урале жители дома попросили лишить детей игры в футбол

В УК пояснили, что жители домов написали обращение с просьбой убрать футбольные ворота во дворе, так как дети мешают криками и могут попасть мячом в автомобили.

Я не могу не реагировать на жалобу, мне самому очень жаль эту площадку. Раньше мы проводили на ней турниры, в нее вложено много моих собственных сил и средств. Те самые ворота я покупал на свои деньги, потратил на них 30 тысяч рублей, сказал директор УК «Каменный цветок» Владимир Ковальчук.