На Урале жители дома попросили лишить детей игры в футбол
Сегодня, 18:00ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Сысерти управляющая компания после жалобы горожан убрала с футбольной площадки ворота, сообщает «Сысертская неделя».
В УК пояснили, что жители домов написали обращение с просьбой убрать футбольные ворота во дворе, так как дети мешают криками и могут попасть мячом в автомобили.
Я не могу не реагировать на жалобу, мне самому очень жаль эту площадку. Раньше мы проводили на ней турниры, в нее вложено много моих собственных сил и средств. Те самые ворота я покупал на свои деньги, потратил на них 30 тысяч рублей, сказал директор УК «Каменный цветок» Владимир Ковальчук.
Юные футболисты обратились в СМИ и городскую администрацию, но ворота так и не вернули.
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