Пил воду из лужи: полицейские приковали наручниками к забору свердловчанина

Пил воду из лужи: полицейские приковали наручниками к забору свердловчанина
Пил воду из лужи: полицейские приковали наручниками к забору свердловчанина
Сегодня, 19:20ПроисшествияФото: 1МI
В Екатеринбурге прохожие вызвали сотрудников полиции, когда увидели неадекватного молодого человека, который бился головой о припаркованные машины и пил воду из лужи.

Инцидент произошел вчера вечером, 30 июля, в районе 22.00 на улице Совхозной.

Прибывшие на вызов наряд ППС по приметам задержал подозрительного прохожего и, чтобы его как-то успокоить, сотрудники полиции приковали задержанного наручниками к забору до приезда медиков.

Врачи в сопровождении силовика доставили мужчину в больницу для оказания необходимой медицинской помощи, чтобы вывести его из кризисного состояния, сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых Е1.

Позже было установлено, что дебошир состоит на учёте в территориальном ОВД. В настоящее время по факту противоправных действий мужчины в общественном месте проводится проверка.

Напомним, что двое тагильчан, напавшие на соседа знакомого, с которым они вместе распивали спиртное, задержаны сотрудниками полиции и заключены под стражу. Возбуждено несколько уголовных дел, в том числе за разбой и хранение оружия.

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Екатеринбург
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