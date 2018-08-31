Организатор группы наркодиллеров в Первоуральске осужден на 11 лет

В 2017 году житель Первоуральска организовал группу, в состав которой вошли двое его приятелей, деятельность которой заключалась в сбыте наркотиков. Был создан интернет-магазин, который работал по принципу автоматических продаж.

В августе 2017 года правоохранительным органам при попытке сбыта наркотических веществ в особо крупном размере удалось задержать одного члена группы, который рассказал о деятельности товарищей. По его показаниям полиция задержала еще двух участников банды.

Из оборота было изъято около 600 грамм наркотиков. Деятельность интернет-магазина была прекращена.

Первоуральский городской суд признал наркосбытчиков виновными. Первый член группы, оказавший содействие в расследовании, в апреле 2018 года был приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием в исправительно колонии строго режима, с ограничением свободы сроком на 1 год. Кроме того, подсудимый был ограничен в управлении транспортным средством сроком на три года.