Перенесшая инсульт пенсионерка разыскивается под Екатеринбургом

Пенсионерка Людмила Вениаминовна Чернова пропала вечером 29 августа. Женщина вместе со своей собакой была у сестры. После того, как Людмила Вениаминовна ушла из гостей домой больше ее никто не видел.

Недавно женщина перенесла инсульт, поэтому дезориентирована. В поисках пенсионерки участвуют кинолог с собакой и волонтеры.

Приметы пропавшей: рост 170 см, крупное телосложение, темные волосы с сединой, собранные в пучок, зеленые глаза.

Была одета в спортивный костюм темно-синего цвета с белыми полосками, темно-коричневый халат и черные галоши. При себе у нее были фонарик, очки и мешок.

Кроме того, вместе с женщиной пропала ее собака. Она маленькая белая с палевыми пятнами на ушах. На животном был одет капроновый ошейник со светоотражающей полосой, пишет Е1.