Перенесшая инсульт пенсионерка разыскивается под Екатеринбургом

29 августа в деревне Газета Белоярского района пропала 67-летняя Людмила Вениаминовна Чернова.
Пенсионерка Людмила Вениаминовна Чернова пропала вечером 29 августа. Женщина вместе со своей собакой была у сестры. После того, как Людмила Вениаминовна ушла из гостей домой больше ее никто не видел.
Недавно женщина перенесла инсульт, поэтому дезориентирована. В поисках пенсионерки участвуют кинолог с собакой и волонтеры.
Приметы пропавшей: рост 170 см, крупное телосложение, темные волосы с сединой, собранные в пучок, зеленые глаза.
Была одета в спортивный костюм темно-синего цвета с белыми полосками, темно-коричневый халат и черные галоши. При себе у нее были фонарик, очки и мешок.
Кроме того, вместе с женщиной пропала ее собака. Она маленькая белая с палевыми пятнами на ушах. На животном был одет капроновый ошейник со светоотражающей полосой, пишет Е1.
Если вам что-либо известно о местонахождении Черновой Людмилы Вениаминовны, просьба позвонить: инфоргу поиска Светлане, +7 982 664 05 90, или координатору поиска Наталии +7 982 713 01 20.