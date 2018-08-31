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#домахорошо
Перенесшая инсульт пенсионерка разыскивается под Екатеринбургом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Перенесшая инсульт пенсионерка разыскивается под Екатеринбургом

Сегодня, 08:30Происшествия
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