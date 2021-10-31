Катавшаяся на ледянке девочка попала под колеса автобуса на Урале

Катавшаяся на ледянке девочка попала под колеса автобуса на Урале
Катавшаяся на ледянке девочка попала под колеса автобуса на Урале
Сегодня, 11:49ПроисшествияФото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Рейсовый автобус проехался по 5-летней девочке, катавшейся вместе с братьями на ледянке у дороги. Инцидент произошел в свердловском поселке Черемухово.

Предварительная информация гласит, что водитель автобуса ПАЗ-32054 не заметил ребенка, так как он скатился на дорогу справа-налево по ходу движения, сообщает Ура.ру со ссылкой на управление ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. В результате у девочки оказалась сломана нога. Она была доставлена в больницу Краснотурьинска.

Мама рассказала, что ее дочка гуляла вместе со старшими братьями 2013 и 2015 годов рождения. Почему дети захотели покататься на ледянках именно у дороги, свердловчанка объяснить не смогла.

Автобусом управлял 57-летний мужчина со стажем вождения транспортными средствами категории «Д» 16 лет. Он был трезв и пристегнут ремнем безопасности. Он остановил автобус, когда ощутил, что тот наехал на что-то задним колесом.

Напомним, 29 октября на Восточном шоссе в Нижнем Тагиле столкнулись два рейсовых городских автобуса, следующих в попутном направлении. Травму головы получила 19-летняя тагильчанка.

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