На дистант отправят непривитых от COVID-19 студентов вузов

На дистант отправят непривитых от COVID-19 студентов вузов
На дистант отправят непривитых от COVID-19 студентов вузов
Сегодня, 15:50Коронавирус COVID-19Фото: 1МI
Минобрнауки России порекомендовал отправлять на дистанционное обучение учащихся вузов, которые не вакцинировались от COVID-19.

Высшим учебным заведениям имеет смысл отправить на онлайн-формат обучения студентов, которые не прошли вакцинацию от коронавируса или имеют на руках медицинский отвод, рекомендует Минобрнауки.

Кроме того, вузам посоветовали проводить экзамены отдельно для тех, кто вакцинировался и для тех, кто не вакцинировался, пишет Ура.ру.

Также в Минобрнауки полагают, что в университетах и институтах необходимо прививать студентов на свои средства.

Напомним, в июле 2021 года в УрГЭУ появилось письмо о том, что студенты, не прошедшие вакцинацию, с 1 сентября 2021 года не будут допущены к занятиям.

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