Инцидент с чиновником и антипрививочниками прокомментировал глава Каменска-Уральского

Понимаю, почему конкретное высказывание вызвало такой резонанс. Очевидно, оно неправильное. Речь идет о наших людях, которыми мы дорожим, заботимся об их здоровье. Полагаю, злую шутку с Денисом Николаевичем сыграли эмоции, рассказал TagilCity.ru Алексей Герасимов.
Он отметил, что Денис Нестеров говорил об ответственности каждого по отношению к окружающим. Все усилия, добавил глава города, направлены на получение защиты от коронавируса и от того, насколько сами граждане будут соблюдать рекомендации и вакцинироваться зависит много человеческих жизней.
Напомним, ранее замглавы Каменска-Уральского Денис Нестеров заявил, что люди, которые соблюдают все правила находятся в зоне риска, когда рядом находятся те, кто не привит от коронавируса.