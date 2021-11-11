Инцидент с чиновником и антипрививочниками прокомментировал глава Каменска-Уральского

Инцидент с чиновником и антипрививочниками прокомментировал глава Каменска-Уральского
Инцидент с чиновником и антипрививочниками прокомментировал глава Каменска-Уральского
Сегодня, 12:50Коронавирус COVID-19Фото: 1MI
Инцидент с предложением антипрививочникам уехать за пределы РФ от замглавы Каменска-Уральского Дениса Нестерова прокомментировал глава города Алексей Герасимов.

Понимаю, почему конкретное высказывание вызвало такой резонанс. Очевидно, оно неправильное. Речь идет о наших людях, которыми мы дорожим, заботимся об их здоровье. Полагаю, злую шутку с Денисом Николаевичем сыграли эмоции, рассказал TagilCity.ru Алексей Герасимов.

Он отметил, что Денис Нестеров говорил об ответственности каждого по отношению к окружающим. Все усилия, добавил глава города, направлены на получение защиты от коронавируса и от того, насколько сами граждане будут соблюдать рекомендации и вакцинироваться зависит много человеческих жизней.

Напомним, ранее замглавы Каменска-Уральского Денис Нестеров заявил, что люди, которые соблюдают все правила находятся в зоне риска, когда рядом находятся те, кто не привит от коронавируса.

Сюжеты:
Вакцинация от коронавируса в Свердловской области
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