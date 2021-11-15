725 новых случаев коронавируса подтверждено за сутки в Свердловской области

Еще 725 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки с 14 по 15 ноября. В общей сложности инфекцией заболели 168,3 тысячи человек.

За все время пандемии из больниц по выздоровлению выписаны 149,5 тысячи человек. При этом за сутки из ковидных госпиталей отпущены 479 человек. На лечении по-прежнему остаются около 11 тысяч человек, из них 900 в тяжелом состоянии. Больше всего случаев подтверждено на территории Екатеринбурга. Там коронавирус выявлен у 153 человек. С начала пандемии также скончались 7,9 тысячи человек. За минувшие сутки умерли 33 человека. В России за сутки выявлено 38 420 случаев заболевания COVID-19. При этом более 2,6 тысячи человек переносят инфекцию без выраженных симптомов. Всего инфекция выявлена у 9,1 миллиона человек. Количество выздоровевших возросло до 7,81 миллиона человек. За сутки из больниц выписаны 27,9 тысячи человек. Также подтверждено 1211 смертей. В общей сложности с начала пандемии от коронавируса умерли 256,5 тысячи россиян.

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