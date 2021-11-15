«Трупы лежат внавалку»: режиссер Титов рассказал об ужасах ковидной медицины на Урале

Режиссер рассказал, какие ужасы его ожидали в обычной уральской больнице и морге после того, как двое его родственников заболели коронавирусом.

Известный режиссер Андрей Титов (родом из Каменска-Уральского) не рассказал о конкретном городе на Урале, в больницах которого он насмотрелся коронавирусных ужасов. Но четко описал все то, что увидел там после того, как его родственники заболели. Родные Титова сдали ПЦР-тест на коронавирус, но результатов исследования ждали два дня — все это время они принимали «Арбидол», который им выписали в поликлинике. Так и не дождавшись тестов, режиссер сам посетил больницу, где ему подтвердили положительный результат. Первое, что удивило: нет антисептиков, никаких и нигде. Далее: очередь на КТ — человек 20. В тесном непроветриваемом помещении. Кто пришел сюда с подозрением на «корону», может уходить с уверенностью. Температурные муж с женой, заходятся в кашле, вдруг крик: «Она сознание теряет». Через пару минут подбежала медсестра, помогли нашатыркой. Это цветочки,рассказал Титов в своей авторской колонке. Несколько часов ушло на оформление родственников режиссера — проведенная КТ показала 70% поражения легких. Через некоторое время скончался дядя Титова, а тете не говорили о его смерти несколько дней. В закутке две металлические каталки встык. На них трупы. Не считал, по-моему, больше пяти. Грудой, друг на друге, в навал. В основном, старые грузные женщины. Кто-то одет, кто-то нет. Кто посинел, кто как живой выглядит. У одной глаза открытые. Посмертная очередь,описывает режиссер посещение морга для оформления выдачи тела умершего дяди. Также мужчину поразила ситуация с еще живой на тот момент тетей: ее буквально потеряли в больнице. Сначала женщину отправили из лечебного корпуса в приемный покой, затем в реанимацию. Потом больную снова вернули в отделение, но там ее потеряли. Лишь через два часа женщина обнаружилась, но уже с неутешительным прогнозом. В итоге Титову о смерти тети сообщил агент похоронной компании. Все это время в больнице не могли сказать, куда делась его родственница. Самоотверженность и «треш с ремонтом»: медики о дефиците кадров в учреждениях Тагила

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