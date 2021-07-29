Установлен новый рекорд по заболеваемости COVID-19 в Свердловской области

Установлен новый рекорд по заболеваемости COVID-19 в Свердловской области
Установлен новый рекорд по заболеваемости COVID-19 в Свердловской области
Сегодня, 13:45Коронавирус COVID-19Фото: 1МI
Новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 в Свердловской области был установлен 29 июля 2021 года.

499 случаев заболевших коронавирусом за последние сутки подтвердил Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, сообщает оперштаб Свердловской области.

По официальным данным, за всё время пандемии в области было зафиксировано 106 402 случая заражения коронавирусной инфекцией.

29 июля 2021 года также зарегистрировали смерть 21 человека, что является максимальным показателем по смертности. Всего смертельных исходов было зарегистрировано 4 315.

Напомним, недавно в Свердловскую область завезли несколько тысяч доз вакцины «Спутник Лайт», в том Числе в Нижний Тагил.

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