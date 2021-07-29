Установлен новый рекорд по заболеваемости COVID-19 в Свердловской области

Новый рекорд по суточной заболеваемости COVID-19 в Свердловской области был установлен 29 июля 2021 года.

499 случаев заболевших коронавирусом за последние сутки подтвердил Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области, сообщает оперштаб Свердловской области. По официальным данным, за всё время пандемии в области было зафиксировано 106 402 случая заражения коронавирусной инфекцией. 29 июля 2021 года также зарегистрировали смерть 21 человека, что является максимальным показателем по смертности. Всего смертельных исходов было зарегистрировано 4 315. Напомним, недавно в Свердловскую область завезли несколько тысяч доз вакцины «Спутник Лайт», в том Числе в Нижний Тагил. Как и где записаться на вакцинацию от коронавируса в Свердловской области

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