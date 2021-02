Оппозиционеру Навальному суд может заменить условный срок наказания на реальный

В суде рассматривается дело об изменении условного срока на реальный Алексею Навальному.

2 февраля Симоновский районный суд Москвы на выездном заседании рассматривает дело оппозиционера Алексея Навального. Ранее политик был заключен под арест в СИЗО «Матросская тишина» до 15 февраля. Накануне Федеральная служба исполнения наказаний попросила суд заменить условный срок Алексею Навальному на реальный и назначить ему наказание в виде 3,5 лет колонии. Кроме того, ведомство просит суд оштрафовать оппозиционера на 500 тысяч рублей. Причиной этого представители ФСИН называют то, что Навальный около 60 раз нарушил общественный порядок после назначения ему условного срока и не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию. В Свердловской области суд присуждал замену условного срока осужденным реальным не однократно. В мае 2017 года свердловская прокуратура добилась замены условного срока на реальный для виновника ДТП при котором погибли четыре человека. Вместо условного срока на три года суд назначил водителю наказание в виде трех лет в колонии-поселении. В 2019 году суд изменил меру наказания экс-замначальника исправительной колонии № 53 в Свердловской области Максиму Татаринову и бывшему оперуполномоченному этой же колонии Максиму Дяйкину. Мужчины были осуждены за взятки условно, однако после апелляции прокуратуры получили реальные сроки. В августе 2020 года была изменена мера пресечения для четверых осужденных за обрушение крыши на машиностроительном заводе имени Калинина в Екатеринбурге в 2016 году. При этом погибли четверо рабочих и 16 пострадали. В апреле прошлого года суд назначил обвиняемым условные сроки, при этом трое из них были освобождены от наказания за истечением срока давности. После апелляции прокуратуры все четверо будут отбывают срок в колонии-поселении. В августе 2020 года глава инвестиционной компании «Уником партнер» отправился в колонию на шесть лет вместо изначального условного срока на четыре года. Обвинение доказало, что с ноября 2012 года по август 2014 года Игорь Кузьмин вывел из компании 50,5 миллиона рублей на личные счета. Прокуратура на согласилась с назначенным наказанием и подала апелляцию.

