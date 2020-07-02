В Нижнем Тагиле подвели предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию

По состоянию на 10 часов 2 июля 2020 года обработано 100% бюллетеней. Отмечается, что 1824 бюллетеня признали недействительными.

В Дзержинском, Ленинском и Тагилстроевском районах явка составила 47,48%, 47,03% и 43,62% соответственно. Одобрили предложенные поправки в Конституцию РФ 65,19%, 65,97% и 65,0%. Высказались «против» 33,01%, 32,83% и 33,58%.

Все семь дней голосования с 25 июня по 1 июля в Нижнем Тагиле прошли в штатном режиме, без нарушений. На 157 избирательных участках были обеспечены меры эпидемиологической безопасности в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. В организации голосования участвовали 750 волонтеров. За ходом процесса следили общественные наблюдатели. В заключительный день в городе работали мобильные группы Центра общественного наблюдения Свердловской области.

Глава города Владислав Пинаев поблагодарил всех тагильчан, принявших участие в голосовании.

Благодарю всех жителей города, выразивших свою гражданскую позицию, за проявленную активность и неравнодушие к будущему нашей страны. Спасибо всем, кто обеспечивал работу избирательных площадок, оказывал поддержку участникам голосования. Отдельная благодарность сотрудникам правоохранительных органов, наблюдателям и волонтерам, сказал мэр.