В Нижнем Тагиле подвели предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию
По предварительным данным, в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России приняли участие 123 450 тагильчан, что составляет 45,97% от общего числа избирателей Нижнего Тагила. Отдали свой голос «за» 65,38% проголосовавших, не поддержали изменения — 33,14%, сообщает пресс-служба городской администрации.
По состоянию на 10 часов 2 июля 2020 года обработано 100% бюллетеней. Отмечается, что 1824 бюллетеня признали недействительными.
В Дзержинском, Ленинском и Тагилстроевском районах явка составила 47,48%, 47,03% и 43,62% соответственно. Одобрили предложенные поправки в Конституцию РФ 65,19%, 65,97% и 65,0%. Высказались «против» 33,01%, 32,83% и 33,58%.
Все семь дней голосования с 25 июня по 1 июля в Нижнем Тагиле прошли в штатном режиме, без нарушений. На 157 избирательных участках были обеспечены меры эпидемиологической безопасности в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. В организации голосования участвовали 750 волонтеров. За ходом процесса следили общественные наблюдатели. В заключительный день в городе работали мобильные группы Центра общественного наблюдения Свердловской области.
Глава города Владислав Пинаев поблагодарил всех тагильчан, принявших участие в голосовании.
Благодарю всех жителей города, выразивших свою гражданскую позицию, за проявленную активность и неравнодушие к будущему нашей страны. Спасибо всем, кто обеспечивал работу избирательных площадок, оказывал поддержку участникам голосования. Отдельная благодарность сотрудникам правоохранительных органов, наблюдателям и волонтерам, сказал мэр.
Также семь дней в Нижнем Тагиле проходил сбор подписей в поддержку присвоения городу почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести». Итоги будут подведены до конца дня 2 июля 2020 года.