Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию
Сегодня, 17:59ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении поправок в Конституцию, которые были одобрены на голосовании. Они вступят в силу с 4 июля.
Сюжеты: Конституция 2020
На встрече с рабочей группой по подготовке поправок Путин сказал, что поправки вступают в силу по воле народа. Он отметил, что поправки касаются каждого, и окончательное, решающее слово могли сказать только россияне.
Напомним, с 25 июня по 1 июля проходило общероссийского голосование по поправкам в Конституцию. Сегодня были утверждены результаты голосования. «За» поправки в Основной закон высказались 77,92% россиян.
Кроме того, проводился сбор подписей в поддержку получения звания "Город трудовой доблести" в 20 городах России. В результате звания получили Екатеринбург и Нижний Тагил.
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