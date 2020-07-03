Президент РФ Владимир Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию

На встрече с рабочей группой по подготовке поправок Путин сказал, что поправки вступают в силу по воле народа. Он отметил, что поправки касаются каждого, и окончательное, решающее слово могли сказать только россияне.

Напомним, с 25 июня по 1 июля проходило общероссийского голосование по поправкам в Конституцию. Сегодня были утверждены результаты голосования. «За» поправки в Основной закон высказались 77,92% россиян.