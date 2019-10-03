Путин рассказал о предотвращении в России гражданской войны
Вчера, 22:40ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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В 90-е годы России пришлось пережить один из самых сложных периодов в истории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», сообщает РИА Новости.
В те времена России пришлось пережить не только сложнейшие кризисы, но и нападки международных террористов. Как вспоминает Путин, в стране была сложная обстановка и события привели к опасной черте, когда она могла развалиться.
Россия могла погрузиться в масштабную гражданскую войну, лишиться единства и суверенитета, а также оказаться на задворках мировой экономики, но благодаря патриотизму русского народа, этого всего удалось избежать, заметил президент.
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