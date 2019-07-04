На выборах в Госдуму от Свердловской области выдвинули еще пять человек
Сегодня, 19:16ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области выросло количество претендентов в Госдуму. Как сообщает пресс-служба свердловского облизбиркома, 3 июля были выдвинуты еще пять кандидатур.
3 июля Центризбирком заверил списки кандидатов в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174. Количество претендентов на получение мандата выросло до семи человек.
КПРФ выдвинула бывшего экскаваторщика Качканаркского ГОКа Габбаса Даутова, ЛДПР — Евгению Чудновец. От «Справедливой России» выдвигается Сергей Коровкин, от «Коммунистов России» — Дмитрий Зенов, от «Зеленых» — Игорь Рузаков.
Ранее документы подали Сергей Капчук от «Партии Роста» и учитель Ирина Скачкова от партии «Яблоко». Партия «Единая Россия» заявляла, что в качестве своего кандидата выдвинет Антона Шипулина, но пока о его участии в кампании в избирком не поступили.
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