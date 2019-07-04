На выборах в Госдуму от Свердловской области выдвинули еще пять человек

3 июля Центризбирком заверил списки кандидатов в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174. Количество претендентов на получение мандата выросло до семи человек.

Ранее документы подали Сергей Капчук от «Партии Роста» и учитель Ирина Скачкова от партии «Яблоко». Партия «Единая Россия» заявляла, что в качестве своего кандидата выдвинет Антона Шипулина, но пока о его участии в кампании в избирком не поступили.