За информацию о местонахождении опасного «Орского» маньяка полиция обещает миллион

На территории России разыскивается особо опасный «Орский» маньяк Валерий Андреев, местонахождение которого стражи правопорядка устанавливают уже 9 лет.
На протяжении шести лет мужчина работал дальнобойщиком, он насиловал и убивал девушек, которых встречал на дорогах.
Известно, что в 2006 году в Оренбургской области стали пропадать девушки. Их изуродованные тела позже находили в лесополосе с признаками изнасилования.
В 2012 году правоохранительным органом удалось напасть на след маньяка. В рамках расследования убийства 18-летней девушки нашлись свидетели, запомнившие автомобиль, в который села погибшая. Следователям владелец машины пояснил, что не причастен к преступлению. Тогда мужчину отпустили. Но спустя некоторое время автомобиль подозреваемого обследовали и нашли в салоне следы замытой крови и спермы. К тому моменту преступник уже успел скрыться.
С 2019 года Андреев находится в международном розыске и в настоящий момент он возглавляет список самых опасных разыскиваемых преступников. За информацию о местонахождении маньяка МВД России обещает вознаграждение в размере 1 миллиона рублей. Также награду за поимку преступника — 500 тысяч рублей объявил губернатор Оренбургской области.
Напомним, подозреваемого в ДТП с тяжкими последствиями разыскивают в Свердловской области. Мужчину ищет Следственный комитет.