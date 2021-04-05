За информацию о местонахождении опасного «Орского» маньяка полиция обещает миллион

За информацию о местонахождении «Орского» маньяка, на счету которого около сотни жертв, полиция обещает вознаграждение в размере 1 миллион рублей. Его разыскивают уже 9 лет.

На территории России разыскивается особо опасный «Орский» маньяк Валерий Андреев, местонахождение которого стражи правопорядка устанавливают уже 9 лет. На протяжении шести лет мужчина работал дальнобойщиком, он насиловал и убивал девушек, которых встречал на дорогах. Известно, что в 2006 году в Оренбургской области стали пропадать девушки. Их изуродованные тела позже находили в лесополосе с признаками изнасилования. В 2012 году правоохранительным органом удалось напасть на след маньяка. В рамках расследования убийства 18-летней девушки нашлись свидетели, запомнившие автомобиль, в который села погибшая. Следователям владелец машины пояснил, что не причастен к преступлению. Тогда мужчину отпустили. Но спустя некоторое время автомобиль подозреваемого обследовали и нашли в салоне следы замытой крови и спермы. К тому моменту преступник уже успел скрыться. С 2019 года Андреев находится в международном розыске и в настоящий момент он возглавляет список самых опасных разыскиваемых преступников. За информацию о местонахождении маньяка МВД России обещает вознаграждение в размере 1 миллиона рублей. Также награду за поимку преступника — 500 тысяч рублей объявил губернатор Оренбургской области. Напомним, подозреваемого в ДТП с тяжкими последствиями разыскивают в Свердловской области. Мужчину ищет Следственный комитет. Подозреваемого в ДТП с тяжкими последствиями разыскивают в Свердловской области

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