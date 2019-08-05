Куйвашев опустился на три строчки в рейтинге влиятельности глав регионов
Сегодня, 16:24ПолитикаФото: екатеринбург.рф
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Глава Свердловской области Евгений Куйвашев занял 25-ю строку в рейтинге влиятельных губернаторов России, сообщает АПЭК.
В июне этого года Куйвашев занимал 22 строку рейтинга.
Самым влиятельным по-прежнему остается глава Москвы Сергей Собянин. Вторую строку занимает глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, третью – президент Татарстана Рустам Минниханов.
На последнем месте оказался губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
Рейтинг составлен на основе опроса 27 экспертов, в число которых входят политологи, политтехнологи, медиаэксперты и журналисты.
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