Замминистра по социальной политике Свердловской области ушел в отставку
Сегодня, 18:23ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Заместитель министра по социальной политике Свердловской области Сергей Гайда написал заявление об увольнении по собственному желанию, сообщает «Коммерсантъ».
О новом месте работы Гайде пока что ничего не известно.
Сергей Гайда является сыном советника главы региона Анатолия Гайды. Должность замминистра ЖКХ он занял в марте 2014 года, а в феврале 2018 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил его ответственным за реализацию проекта «Единая социальная карта». В апреле 2018 года Гайду назначили на должность замминистра по социальной политике.
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