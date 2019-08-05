Замминистра по социальной политике Свердловской области ушел в отставку

О новом месте работы Гайде пока что ничего не известно.

Сергей Гайда является сыном советника главы региона Анатолия Гайды. Должность замминистра ЖКХ он занял в марте 2014 года, а в феврале 2018 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назначил его ответственным за реализацию проекта «Единая социальная карта». В апреле 2018 года Гайду назначили на должность замминистра по социальной политике.