Иркутский мэр после паводка и уголовного дела ушел в отставку
Дума Нижнеудинского района Иркутской области приняла отставку мэра Сергея Худоногова после того, как стало известно о том, что коммунальные службы во время паводка в первую очередь ликвидировали последствия ЧП на участке чиновника, пишут «Новые известия».
На заседании думы присутствовали 17 депутатов из 19, из них 14 проголосовали за отставку мэра, пишет ТАСС со ссылкой на слова председателя думы Валерия Заречного.
Напомним, горожане сняли видео, на котором видно, что во время буйства стихии, когда дома местных жителей в прямом смысле уплывали, вся техника была задействована на участке Худоногова. Вице-премьер Виталий Мутко потребовал провести проверку касательно данной ситуации, факты использования техники подтвердились. В связи с полученными сведениями Мутко отстранил мэра от исполнения обязанностей. Кроме того, Худоногов стал фигурантом уголовного дела.
Напомним, что в результате ЧП в Иркутской области крова лишились более 30 тысяч человек, погибли 20 человек, 15 человек все еще не найдены.