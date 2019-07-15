Иркутский мэр после паводка и уголовного дела ушел в отставку

На заседании думы присутствовали 17 депутатов из 19, из них 14 проголосовали за отставку мэра, пишет ТАСС со ссылкой на слова председателя думы Валерия Заречного.

Напомним, горожане сняли видео, на котором видно, что во время буйства стихии, когда дома местных жителей в прямом смысле уплывали, вся техника была задействована на участке Худоногова. Вице-премьер Виталий Мутко потребовал провести проверку касательно данной ситуации, факты использования техники подтвердились. В связи с полученными сведениями Мутко отстранил мэра от исполнения обязанностей. Кроме того, Худоногов стал фигурантом уголовного дела.

4 «Уничтожено всё»: тагильчанин помогает в ликвидации последствий наводнения в Тулуне Фото Житель Нижнего Тагила Константин Баштовой отправился помогать в устранении последствий наводнения в городе Тулун Иркутской области. Тагильский общественник среди 160 волонтеров со всей страны разбирает завалы и оказывает помощь населению.