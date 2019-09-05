Куйвашев опустился на две строчки в рейтинге влиятельности глав регионов России
Сегодня, 14:11ПолитикаФото: личная страница в instagram Евгения Куйвашева
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Агентство политических и экономических коммуникаций составило рейтинг влиятельности глав субъектов РФ за август текущего года. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев просел на две строчки, по сравнению с предыдущим месяцем.
При составлении рейтинга учитывались ряд факторов, в частности, локальные политические конфликты, продвижение региональных инициатив на федеральном уровне, борьба с последствиями ЧС и стихийных бедствий.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев занял 27 строчку рейтинга, в июне этого года он занимал 25 позицию. Среди глав регионов, имеющих сильное политическое влияние, оказались мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, президент Татарстана Рустам Минниханов.
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