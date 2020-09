В Хабаровске митингующие устроили "похороны" честных выборов

Плакат «Покойтесь с миром честные выборы в РФ» и гвоздики появились на митинге в Хабаровске, пишет 66.ru.

По подсчетам очевидцев, на площади имени Ленина собрались около пяти тысяч митингующих. Толпа скандировала лозунги в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, затем жители направились на шествие по улицам города. Среди протестующих появлялись плакаты, на одном из них были написаны слова «Покойтесь с миром честные выборы в РФ», рядом стояли люди с гвоздиками. Кроме того звучали лозунги в поддержку Алексея Навального. Митинг не санкционирован, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, прокомментировали представители муниципалитета Хабаровска. Напомним, что в июле на митинге в поддержку экс-губернатора Сергея Фургало собиралось до 50 тысяч человек. Митинги проходят в Хабаровском крае с постоянной периодичностью. Сергей Фургал был арестован 9 июля 2020 года. Митингующие требуют отпустить его на свободу и вернуть должность. В поддержку губернатора Хабаровского края около 50 тысяч человек вышли на митинг

