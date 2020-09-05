В Хабаровске митингующие устроили "похороны" честных выборов

В Хабаровске митингующие устроили "похороны" честных выборов

Сегодня, 17:52ПолитикаPhoto: 1Mediainvest.ru
Плакат «Покойтесь с миром честные выборы в РФ» и гвоздики появились на митинге в Хабаровске, пишет 66.ru.

По подсчетам очевидцев, на площади имени Ленина собрались около пяти тысяч митингующих. Толпа скандировала лозунги в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, затем жители направились на шествие по улицам города.

Среди протестующих появлялись плакаты, на одном из них были написаны слова «Покойтесь с миром честные выборы в РФ», рядом стояли люди с гвоздиками.

Кроме того звучали лозунги в поддержку Алексея Навального.

Митинг не санкционирован, на месте работают сотрудники правоохранительных органов, прокомментировали представители муниципалитета Хабаровска.

Напомним, что в июле на митинге в поддержку экс-губернатора Сергея Фургало собиралось до 50 тысяч человек. Митинги проходят в Хабаровском крае с постоянной периодичностью. Сергей Фургал был арестован 9 июля 2020 года. Митингующие требуют отпустить его на свободу и вернуть должность.

Related news:
митингхабаровский крайхабаровскСергей Фургала
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
Читайте также
Износ котельной 100%. Жители Новоасбеста со страхом ждут наступления холодов
Топ-100 влиятельных персон Нижнего Тагила
«Гордость берет за свой город». Истории трудовых династий Нижнего Тагила
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1. Главный редактор: Суворова Ю.Д. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы