В Хабаровске митингующие устроили "похороны" честных выборов

Напомним, что в июле на митинге в поддержку экс-губернатора Сергея Фургало собиралось до 50 тысяч человек. Митинги проходят в Хабаровском крае с постоянной периодичностью. Сергей Фургал был арестован 9 июля 2020 года. Митингующие требуют отпустить его на свободу и вернуть должность.