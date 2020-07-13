Защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест

Напомним, Сергея Фургала задержали 9 июля в Хабаровске. Он обвиняется в организации убийств бизнесменов и покушении на убийство, которые были совершены в 2004–2005 годах. Кроме того, в рамках того же уголовного дела, было задержано еще четыре человека, которые, по мнению следствия, состояли в одной преступной группе. Губернатор свою вину не признает. В его поддержку жители края вышли на улицы. Первая массовая акция собрала около 35 тысяч человек.