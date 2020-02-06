Мэрия Нижнего Тагила готовится к голосованию за внесение поправок в Конституцию РФ

Голосование планируется провести в апреле 2020 года. На данный момент точная дата не определена, но предполагается, что это будет 12 или 26 апреля.

В феврале и марте главы районов должны предоставить информацию о жителях Нижнего Тагила, которые получили новые паспорта, сменили место жительства или гражданство. За 10 дней до референдума информация должна направляться ежедневно. Ее передача будет осуществляться по согласованию и во взаимодействии с отделом по вопросам миграции. Об этом сказано в постановлении горадминистрации «О мерах по организации регистрации избирателей, участников референдума на территории Нижнего Тагила и сельских населённых пунктов».

Кроме того, главам районов будут передаваться данные о фактах смерти жителей в возрасте от 14 лет.