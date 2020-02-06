Нижний Тагил начал формировать состав Общественной палаты третьего созыва

В новый состав Общественной палаты войдут — почётный гражданин города Михаил Аршанский, председатель местной общественной организации «Центр общественных инициатив» Татьяна Камешкова, главный врач поликлиники № 4 Жанна Климова. Из тагильчан, которые впервые были выдвинуты в состав — председатель местного отделения Свердловской областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров города Владимир Свистунов, директор Нижнетагильского горно-металлургического колледжа имени Е. А. и М. Е. Черепановых Михаил Холкин и иеромонах Зосим (Аленичев), который исполняет обязанности настоятеля Казанского мужского монастыря.

Остальные шесть кандидатур будут выбраны Нижнетагильской городской думой. Сначала претендентов будут рассматривать на профильной комиссии по местному самоуправлению, а затем утвердят на заседании городской думы 27 февраля. Оставшиеся участники будут выбраны из числа представителей различных объединений и политических партий. Решение о включении в состав Общественной палаты принимается действующим составом палаты.