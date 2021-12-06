Глава свердловского управления Росимущества официально ушел в отставку

Напомним, 22 ноября появилась информация, что у главы Белоярского городского округа Андрей Горбов отработал свой последний день в данной должности. Однако до этого депутаты отрицали, что Горбов освобождает должность. Как выяснилось, он давно планировал уйти в отставку, но на конечные сроки повлияли политические события.