Глава свердловского управления Росимущества официально ушел в отставку

Глава свердловского управления Росимущества официально ушел в отставку
Глава свердловского управления Росимущества официально ушел в отставку
Сегодня, 19:33ПолитикаФото: 1MI
Алексей Рогов, который продолжительное время возглавлял управление Росимущества, официально покинул должность.

Данная информация были опубликована на официальном сайте ведомства. Замначальника Эльдар Бабаев будет временно исполнять обязанности, которые закреплялись за Роговым.

В структурах Росимущества он трудился с 2004 года, а руководителем стал еще в 2013 году.

Напомним, 22 ноября появилась информация, что у главы Белоярского городского округа Андрей Горбов отработал свой последний день в данной должности. Однако до этого депутаты отрицали, что Горбов освобождает должность. Как выяснилось, он давно планировал уйти в отставку, но на конечные сроки повлияли политические события.

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