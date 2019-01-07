Фраза свердловской чиновницы Глацких заняла 7 место в топе нелепых выражений
Сегодня, 16:22ПолитикаФото: Департамент информполитики Свердловской области
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Ольга Глацких, которая прославилась из-за выражения «государство не просило вас рожать», заняла седьмое место в топе самых нелепых фраз представителей власти за 2018 год.
Русский блогер Илья Варламов составил рейтинг самых нелепых выражений, которые произнесли чиновники в 2018 году. Свердловский директор департамента молодежной политики региона Ольга Глацких заняла седьмую строку рейтинга.
На первом месте оказался ярославский депутат Дмитрий Петровский, который предложил отказаться от пенсии, сообщает «Екатеринбург-ТВ».
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