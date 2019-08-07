Суд лишил мандата председателя думы Асбеста
Сегодня, 19:54ПолитикаФото: официальный сайт думы Асбеста
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Суд принял решение о лишении мандата председателя гордумы Асбеста Андрея Самарина. Причиной стала недостоверная информация о доходах и расходах депутата, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
При заполнении справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супругу и их несовершеннолетних детей за 2018 год не указан объект незавершенного строительства, используемый для бытовых нужд, но не зарегистрированный в установленном порядке органами Росреестра.
Прокуратура внесла представление об устранении нарушений. В то же время, депутаты не приняли решения о лишении Самарина мандата. Прокурор направил заявление в суд с требованием о лишении депутата полномочий, которое 7 августа было удовлетворено.
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