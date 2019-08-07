Суд лишил мандата председателя думы Асбеста

При заполнении справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя, супругу и их несовершеннолетних детей за 2018 год не указан объект незавершенного строительства, используемый для бытовых нужд, но не зарегистрированный в установленном порядке органами Росреестра.