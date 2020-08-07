На довыборы в гордуму Нижнего Тагила зарегистрировался самовыдвиженец

Выдвиженцев изначально было семеро. Для участия в довыборах кандидатам, которые выдвигают свою кандидатуру не от политической партии, а самостоятельно, необходимо собрать свыше 100 подписей. Это удалось только Сергею Бердникову. У него получилось собрать 108 подписей, за которых пять были признаны недействительными из-за несоответствия даты рождения подписавшихся. Сергей трудится в «Уральском инжиниринговом центре» на должности слесаря-ремонтника.