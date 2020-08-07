На довыборы в гордуму Нижнего Тагила зарегистрировался самовыдвиженец
Сегодня, 19:31ПолитикаФото: 1MiMediainvest.ru
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На довыборы в городскую думу, которые запланированы на сентябрь в Нижнем Тагиле, зарегистрировался самовыдвиженец Сергей Бердников, сообщают ИА «Все Новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Выдвиженцев изначально было семеро. Для участия в довыборах кандидатам, которые выдвигают свою кандидатуру не от политической партии, а самостоятельно, необходимо собрать свыше 100 подписей. Это удалось только Сергею Бердникову. У него получилось собрать 108 подписей, за которых пять были признаны недействительными из-за несоответствия даты рождения подписавшихся. Сергей трудится в «Уральском инжиниринговом центре» на должности слесаря-ремонтника.
Всего в избирательной комиссии в данный момент зарегистрировались шесть кандидатов, среди них один самовыдвиженец, четыре кандидата от партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Яблоко», ЛДПР и одна участница ОД «Тагил За Перемены».
Довыборы в городскую думу пройдут 13 сентября.
Кандидаты на довыборы в городскую думу Нижнего Тагила. Кто они?
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