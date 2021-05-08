Боксерша Ирина Потеева из Нижнего Тагила примет участие в праймериз «Единой России»

Боксерша Ирина Потеева из Нижнего Тагила примет участие в праймериз «Единой России»
Боксерша Ирина Потеева из Нижнего Тагила примет участие в праймериз «Единой России»
Сегодня, 11:17ПолитикаФото: Страница Ирины Серебрениковой "Вконтакте"
Боксерша и предприниматель из Нижнего Тагиле Ирина Потеева подала документы на участие в праймериз «Единой России».

35-летняя Ирина Потеева будет участвовать от Тагилстроевского одномандатного избирательного округа № 21. Выдвигается в депутаты ЗакСо. Не закреплена за партией и участвует в праймериз как самовыдвиженка. Конкуренцию по округу ей составят трое кандидатов.

Евгений Черкашин, главный специалист отдела ремонта и автоматизации энергетического производства НТМК. Родился 19 января 1972 года в Нижнем Тагиле. Имеет два высших образования по специальностям «инженер» и «экономист-менеджер». Выпускник Нижнетагильского горно-металлургического колледжа в 1991 году.

Владимир Радаев, почетный гражданин города Нижний Тагил, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания Свердловской области по социальной политике, избирается в ЗакСо. В 2002 году был удостоен звания «Почетный металлург».

Дмитрий Костенников, директор благотворительного фонда «Первый». Родился 20 октября 1985 года в Нижнем Тагиле. Окончил училище № 59 по специальности «электрогазосварщик». Ветеран боевых действий на Кавказе. Имеет множество наград за службу на Кавказе, в том числе аргунский крест «За ратную доблесть».

Ирина Потеева пять раз побеждала в чемпионатах России по боксу, четыре раза входила в тройку лучших российских боксеров. Чемпионка Европы 2007 года и бронзовы призер чемпионата Европы в 2006 году. Уже будучи мамой, победила в профессиональном турнире «Ратиборец».

Фото:Страница Ирины Серебрениковой "Вконтакте"

В настоящий момент занимается предпринимательской деятельностью и проживает в Екатеринбурге.

В 2014 году окончила Уральский федеральный университет имени Бориса Ельцина в столице Урала. В 2015 году вышла замуж за автогонщика Сергея Серебреникова.

Голосование за кандидатов на паймериз «Единой России» пройдут с 24 по 30 мая 2021 года.

Напомним, 5 мая сообщалось, как еще трое тагильчан подали заявку на участие в праймериз. Свои документы подали Вячеслав Погудин, Владимир Радаев и Владимир Рощупкин.

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