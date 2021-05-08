Боксерша Ирина Потеева из Нижнего Тагила примет участие в праймериз «Единой России»

Ирина Потеева пять раз побеждала в чемпионатах России по боксу, четыре раза входила в тройку лучших российских боксеров. Чемпионка Европы 2007 года и бронзовы призер чемпионата Европы в 2006 году. Уже будучи мамой, победила в профессиональном турнире «Ратиборец».