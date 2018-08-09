Депутат Свердловской области начал сбор подписей для пенсионного референдума

Впервые за 25 лет ЦИК одобрил сразу несколько вопросов, которые, возможно, будут вынесены на всероссийский референдум против повышения пенсионного возраста.

Сегодня состоялось заседание ЦИК России, на котором были рассмотрены сразу три вопроса от инициативных групп о проведении референдума по пенсионной реформе. Подчеркну, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации считает, что наши граждане имеют конституционное право высказать свою позицию о том, какой должна быть пенсионная система в стране, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Вопрос от инициативной группы Москвы, предложенный партией «Справедливая Россия», звучит следующим образом: «Вы за то, чтобы возраст, установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года, по достижении которого возникает право на назначение пенсии по старости, не менялся?» Общественники из Подмосковья предложили вопрос: «Поддерживаете ли вы, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого возникает право на пенсию по старости, не может быть увеличен?»

Члены партии КПРФ из Алтайского края предлагают вынести на референдум вопрос: «Согласны ли вы с тем, что установленный законодательством РФ о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, достижение которого дает право на назначение страховой пенсии по старости (для мужчин - 60 лет, для женщин - 55 лет), повышаться не должен?»