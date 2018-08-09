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Депутат Свердловской области начал сбор подписей для пенсионного референдума
Сюжеты:
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Депутат Свердловской области начал сбор подписей для пенсионного референдума

Сегодня, 13:10Политика
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