Мэр Нижнего Тагила вошёл в состав регионального совета «Единой России»

8 ноября на XXXIV конференции Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» состоялось голосование, на котором 233 делегата из 300 проголосовали за включение Владислава Пинаева в состав партии, а также он в качестве делегата отправится на ежегодный партийный съезд, который состоится в Москве 7-8 декабря.