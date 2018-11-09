Мэр Нижнего Тагила вошёл в состав регионального совета «Единой России»
Сегодня, 12:28ПолитикаФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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Решением XXXIV конференции отделения Свердловским региональным партии «Единая Россия» Владислав Пинаев избран в состав регионального совета, а также он назначен делегатом на XVIII съезд партии.
Сюжеты: Нижний Тагил
8 ноября на XXXIV конференции Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия» состоялось голосование, на котором 233 делегата из 300 проголосовали за включение Владислава Пинаева в состав партии, а также он в качестве делегата отправится на ежегодный партийный съезд, который состоится в Москве 7-8 декабря.
Вместе с мэром Нижнего Тагила туда отправятся 11 партийцев, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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