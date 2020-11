В России часть правительства ушла в отставку

Сегодня 9 ноября президент Владимир Путин отправил в отставку четырех глав из 21 министерства. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, в отставку ушли главы Минэнерго (Александр Новак), Минприроды (Дмитрий Кобылкин), Минстроя (Владимир Якушев) и Минтранса (Евгений Дитрих). Ожидается, что указ будет подписан на оперативном совещании с вице-премьерами об этом объявит премьер Михаил Мишустин, который предложит на освободившиеся места преемников, утверждает источник. После этого кандидатуры рассмотрит Госдума. Напомним, полпред президента Николай Цуканов сегодня был отправлен в отставку по указу президента РФ Владимира Путина. На его место назначен глава Министерства строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

