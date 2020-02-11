Депутаты предложили дать право экс-президентам становиться членами Совфеда пожизненно
Согласно проекту поправок в Конституцию, бывшие президенты России после окончания срока смогут пожизненно становиться членами Совета Федерации, пишет ТАСС.
Поправки предложили депутаты Госдумы и сенаторы. По словам главы думского комитета по госстроительству Павла Крашенинникова, поправки разработали, основываясь на предложениях членов рабочей группы, которая занималась вопросом подготовки предложений о внесении изменений в Основной закон.
За экс-президентами будет закреплено право отказаться от членства в СФ. Кроме того, было предложено увеличить число кандидатов, которых президент имеет право назначать в Совет Федерации. Сейчас это 17 человек, предлагается увеличить число кандидатов до 30 человек.
Из них семь представителей могут быть назначены президентом пожизненно из числа граждан, имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности,пояснил Крашенинников.