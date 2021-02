Коммерсант: глава Пенсионного фонда РФ Максим Топилин уходит в отставку

Глава Пенсионного фонда РФ Максим Топилин в ближайшее время покинет свой пост.

Он объявил об этом накануне вечером, однако имя приемника не озвучил, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве. Предполагается, что отставка Максима Топилина связана с грядущем объединением социальных внебюджетных фондов. Эта идея обсуждается давно, но в контексте реформы институтов развития она может стать реальностью. Скорее всего, его сочли неподходящей кандидатурой,рассказал инсайдер. Напомним, сегодня стало известно, что в Свердловской области директор Центра развития туризма Эльмира Туканова покидает свой пост. По информации источника, она направится на новую должность в Башкирию. СМИ: директор Центра развития туризма Среднего Урала Эльмира Туканова уходит с поста

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter