В Свердловской области директор Центра развития туризма Эльмира Туканова покидает свой пост.

По информации инсайдера, Эльмира Туканова направится на новую должность в Башкирию. Дорабатывает последние дни. После увольнения Туканова покинет регион, передает Ура.ру слова инсайдера. В разговоре с изданием Эльмира Туканова не стала комментировать данную информацию. Они лишь сообщила, что на текущий момент занимает свой пост. Напомним, 22 декабря 2020 года стало известно, что глава Минфина Свердловской области Галина Кулаченко подала в отставку. Она сложила свои полномочия с 23 декабря. Глава свердловского Минфина Галина Кулаченко уходит в отставку

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter