В Екатеринбурге назначили нового директора «Водоканала»
Сегодня, 13:25ПолитикаФото: Официальный сайт администрации Екатеринбурга
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский представил нового руководителя МУП «Водоканал», пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Главой муниципального предприятия стал бывший руководитель Южной аэрационной станции Евгений Лузгин. Он работает на предприятии с 1998 года. Начинал мастером хлораторной установки. Лузгин окончил Уральскую государственную лесотехническую академию, а также колледж, где обучался на кафедре водоотведения и водоснабжения.
С лета этого года исполняющим обязанности МУП «Водоканал» в Екатеринбурге был Владимир Коромыслов.
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