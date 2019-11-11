В Екатеринбурге назначили нового директора «Водоканала»

Главой муниципального предприятия стал бывший руководитель Южной аэрационной станции Евгений Лузгин. Он работает на предприятии с 1998 года. Начинал мастером хлораторной установки. Лузгин окончил Уральскую государственную лесотехническую академию, а также колледж, где обучался на кафедре водоотведения и водоснабжения.