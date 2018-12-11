Дмитрий Баранов назначен вице-мэром Екатеринбурга по социальной политике
Сегодня, 08:25ПолитикаФото: Официальный портал Екатеринбург.рф
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Экс-заместитель главы по социальным вопросам в Кировском районе Екатеринбурга Дмитрий Баранов назначен вице-мэром города по социальной политике.
Сюжеты: Екатеринбург
Должность заместителя главы администрации по социальной политике, вакантная с сентября 2018 года, теперь занята. Дмитрий Баранов назначен вице-мэром указом главы Екатеринбурга Александра Высокинского.
10 декабря Баранов приступил к исполнению обязанностей. Ранее в течение 12 лет он работал в администрации Кировского района города. По образованию новый вице-мэр – врач. В 1989 году он окончил Свердловский мединститут. В 2000 году Баранов получил диплом юриста в Уральской академии госслужбы, сообщает ЕАН.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей