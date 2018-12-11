Дмитрий Баранов назначен вице-мэром Екатеринбурга по социальной политике

Должность заместителя главы администрации по социальной политике, вакантная с сентября 2018 года, теперь занята. Дмитрий Баранов назначен вице-мэром указом главы Екатеринбурга Александра Высокинского.

10 декабря Баранов приступил к исполнению обязанностей. Ранее в течение 12 лет он работал в администрации Кировского района города. По образованию новый вице-мэр – врач. В 1989 году он окончил Свердловский мединститут. В 2000 году Баранов получил диплом юриста в Уральской академии госслужбы, сообщает ЕАН.