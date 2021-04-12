Стали известны подробности массового ДТП из-за булыжников на свердловской дороге

С 10 часов вечера 10 апреля до 2 часов ночи 11 апреля на 19-м километре автодороги «Екатеринбург-Реж-Алапаевск» произошли ДТП, в результате которых пострадали пять автомобилей. Они получили механические повреждения, а люди, находящиеся в транспортных средствах, не пострадали.
По предварительным данным, водители автомобилей «Субару», «Шевроле» и «Тойота» допустили наезд на препятствие в виде камней, которые находились на проезжей части. На этом же участке дороги произошло столкновение двух автомобилей — УАЗ-3315148 и УАЗ-Патриот.
Как сообщили в областной Госавтоинспекции, по итогам обследования места происшествия были выявлены неудовлетворительные дорожные условия, сопутствующие возникновению ДТП — наличие на дороге посторонних предметов (камней).
Сотрудниками ГИБДД в отношении организации, осуществляющей содержание участка автодороги, выдано предписание на устранение недостатков в кратчайшие сроки. Недостатки устранены, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
В данный момент в отношении неустановленного лица возбуждено административное производство за умышленное создание помех в дорожном движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия. Статья КоАП предусматривает наказание в виде штрафа для граждан от 5 до 10 тысяч рублей, должностных лиц — 25 тысяч рублей, юрлиц — 300 тысяч рублей.
В Госавтоинспекции Березовского сейчас разыскивают допустившего возникновение этой ситуации и обращаются к гражданам за помощью в установлении лица, из-за которого произошло массовое ДТП.
Напомним, выпавшие из самосвала булыжники стали причиной массового ДТП на а Режевском тракте под Екатеринбургом. Потерпевшие и правоохранители останавливали других водителей и сообщали об опасности.