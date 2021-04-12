Стрелявшего в воздух мужчину в центре Екатеринбурга ищут полицейские

Стрелявшего в воздух мужчину в центре Екатеринбурга в пятницу, 9 апреля ищут полицейские. В прокуратуре по данному инциденту организовали доследственную проверку.

На контроль проведение доследствненой проверки, а также установление личности мужчины, который вечером в пятницу, 9 апреля стрелял в воздух, высунувшись в окно автомобиля в центре Екатеринбурга, взяла городская прокуратура. В ведомстве сообщили, что в данный момент сотрудниками ОП № 1 УМВД России по г. Екатеринбургу проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются участники и очевидцы инцидента. По итогам проверочных мероприятий будет решен вопрос о квалификации содеянного и привлечению виновных к установленной законом ответственности, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. Напомним, беспредел на дороге с выстрелами в воздух и ездой задним ходом по улицам Екатеринбурга устроил свадебный кортеж в пятницу, 9 апреля. «Покатушками» заинтересовались в полиции. Беспредел со стрельбой на дороге устроил свадебный кортеж в Екатеринбурге

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